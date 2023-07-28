Умер Андрей Бабенко, актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 47 лет умер актер из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Андрей Бабенко, об этом сообщил портал kino-teatr.ru.

По данным портала, Бабенко скончался 24 июля. Причина смерти актера не называлась.

Андрей Бабенко исполнял эпизодические роли в таких популярных сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Ментовские войны», «Высокие ставки».

Как писал сайт KP.RU, 27 июля на 85-м году жизни после продолжительной болезни умерла народная артистка России, актриса Театра им. Моссовета Нина Дробышева.

Отмечалось, что работы Нины Дробышевой вошли в историю отечественного театра, а ее роли на экранах – в «золотой фонд» кинематографа. О прощании с артисткой сообщат позже.

12 июля в возрасте 45 лет скончалась Лариса Маршалова, белорусская актриса театра, кино и телевидения.

Актриса, которая дебютировала в кино в 2000 году, успела сыграть в 114 проектах, включая белорусские, российские и совместные фильмы. Среди них «Каменская», «Мужчины не плачут», главная роль Иры в «Воскресенье в женской бане», «Детективное агентство «Иван да Марья», «Журов», «Псевдоним «Албанец», «Подъем с глубины».