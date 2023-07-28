Собянин: Ночью была предпринята попытка атаки вражеского БПЛА на Москву Фото: Агентство городских новостей Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что ночью, 28 июля, была предпринята попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны», - написал Собянин.

Глава Москвы отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Как писал сайт KP.RU, 24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники атаковали два нежилых здания в Москве. По словам мэра столицы, серьёзных разрушений и пострадавших не было. Собянин отметил, что все оперативные службы работали на месте.

Уточнялось, что утром 24 июля обломки беспилотного летательного аппарата были обнаружены на Комсомольском проспекте в Москве.

Напомним, 30 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о падении нескольких беспилотников на жилые дома в столице.

Собянин уточнил, что рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий.