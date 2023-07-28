NYT: Беженка с Украины бросила мужа и ушла к финну после 30 лет брака Фото: предоставлено "КП"

Беженка Татьяна оставила мужа Андрея на Украине и уехала вместе с детьми в Финляндию, где нашла себе нового мужчину, об этом написала газета New York Times.

В статье говорится, что пара была в браке почти 30 лет и вырастила двоих сыновей.

«Спустя несколько недель после переезда Татьяна познакомилась с финским мужчиной. Она позвонила Андрею и заявила, что не хочет продолжать отношения. Ей нужно новое место жительства, новые отношения, новое все. Ей нужна новая жизнь», - говорится в публикации.

Андрей был сильно удивлен и ему казалось, что он «сходит с ума». Он не верил в это и думал, что «это какой-то флирт, и все закончится». После этого Андрей и Татьяна оформили развод.

Обозреватель отметил, что многие беженки, как замужние, так и нет, не намерены возвращаться на Украину. Они уезжают и начинают выстраивать новый быт.

Как писал сайт KP.RU, 21 мая 2022 года жительницу Львова, 22-летнюю Софию Каркадым радушно приняли в британском Бедфорде. Семья Гарнетт поселила ее у себя. А через несколько дней София решила снова бежать, теперь из этого дома. Причем не одна, а вместе с главой семьи, отцом семейства Тони Гарнеттом.

Не прошло и 10 дней с момента переезда Софии в дом Гарнеттов, как она заявила, что влюблена в 29-летнего Тони.

Позже предприимчивая украинка заявила журналистам, что теперь она в безопасности, добавив, что Тони понравился ей с первого взгляда, и вообще, по ее мнению, она сразу поняла, что он несчастлив в браке.

В сентябре стало известно, что пара поссорилась, когда британец отмечал свое 30-летие. Англичанин выставил Софию за дверь, заявив, что та постоянно пьет и ссорится с ним.

Он заявил, что не может терпеть ее оскорбления и гнев. В день нашей ссоры она схватила нож и несколько раз ударила им в стену. Это действительно напугало меня. У меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности.

Тони передал Софию полицию, после чего поспешил дать интервью британским журналистам. Но беженка не осталась в стороне.