ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: кадр из видео

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом РИА Новости сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет (ТОС) «Солнцепек», обеспечивая боевую работу штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении», - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что военнослужащие выдвинулись на огневую позицию, навели установку на цель при помощи системы управления огнем и открыли огонь по опорному пункту ВСУ.

Отмечалось, что применение термобарических снарядов особенно эффективно в условиях лесистой местности, где противник скрыт в опорных пунктах, а также в заглубленных укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, российский боец сообщил, что пехота ВСУ подорвалась на собственных при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР.

Он добавил, что к тому же подоспела наша РСЗО, «накинула им сверху вдобавок», и очередная попытка наступления захлебнулась. По его словам, ВСУ постоянно пытаются наступать на российские позиции, но успеха не имеют.

Напомним, 25 июля Forbes сообщило, что российские военные уничтожили замаскированный в лесополосе танк ВСУ М-55S. Экипаж замаскировал танк ветками, но это оказалось напрасно, так как за ним наблюдал российский беспилотник.

Российский артиллерийский снаряд взорвался и поджег М-55S. Уточнялось, что это произошло на участке Кременная-Сватово.