Что произошло в ночь на 28 июля

Собянин: Ночью была предпринята попытка атаки вражеского БПЛА на Москву Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью, 28 июля, была предпринята попытка атаки украинского беспилотного летательного аппарата.

Он заявил, что ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Собянин отметил, что разрушений и пострадавших нет.

Япония вводит запрет на экспорт автомобилей с двигателем объемом более 1,9 литра и гибридных автомобилей в Россию с 9 августа, сообщил министр экономики Нисимура.

Чиновник уточнил, что меры будут обнародованы 2 августа, а вступят в силу 9 августа. По его словам, будет запрещен экспорт в Россию автомобилей с двигателем более 1,9 литра, гибридных автомобилей, шин для крупногабаритных автомобилей.

Пехота ВСУ подорвалась на собственных при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР, сообщил боец с позывным «Бука».

Он добавил, что к тому же подоспела наша РСЗО, «накинула им сверху вдобавок», и очередная попытка наступления захлебнулась. ВСУ постоянно пытаются наступать на российские позиции, но успеха не имеют.

Минюст США выдвинул дополнительное обвинение в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными материалами.

Отмечалось, что добавлен 32-й пункт, согласно которому Дональд Трамп обвиняется еще по одному пункту - в незаконном хранении оборонной информации.