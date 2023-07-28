Замглавы ГУ ФСИН Приморья арестован по делу о превышении полномочий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд арестовал на два месяца заместителя начальника ГУ ФСИН по Приморскому краю Владислава Бондаренко по делу о пособничестве в мошенничестве и превышении полномочий. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

«Суд избрал Бондаренко меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», - сказал собеседник агентства.

По данным следователей, в период с лета 2018 года по весну 2019 года Бондаренко, который на тот момент занимал пост замначальника одной из исправительных колоний, обеспечил подготовку подложных документов с коммерческими предложениями от ряда фирм, в которых была завышена стоимость. Таким образом, он создал видимость наиболее выгодного предложения от двух компаний, которые были подконтрольны его знакомым. Как следствие, с колонией было заключено два контракта на поставку стеклянных банок, стоимость которых более чем на 1 млн рублей превысила рыночную.

В отношении Бондаренко возбудили уголовное дело по двум статьям: о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Мещанский районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Санкт-Петербурга Владимира Левленцева по делу о крупном мошенничестве. Речь идет о хищении 3 млрд рублей.

Ранее также сообщалось, что суд принял решение отправить под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, он в 2021 году незаконно передал коммерческой компании земли, которые находились в государственной и муниципальной собственности.