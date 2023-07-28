Марочко: украинская система ПВО показала неэффективность на Луганском участке Фото: REUTERS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю не смогла поразить ни одной цели на Луганском участке, таким образом показав свою неэффективность.

«За истекшую неделю при отражении атак наших военно-космических сил украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели», - цитируют Марочко РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что речь идет как о советских комплексах, так и о тех, которые поставили страны Запада.

По словам Марочко, любые попытки ударов ВСУ по воздушным целям превращались в ответные удары со стороны российских войск и приводили к уничтожению сил и средств противника.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял о бесполезности систем ПВО Patriot. В интервью CNN он отмечал, что данная система ПВО разработана для перехвата баллистических ракет, и не может похвастаться эффективностью против крылатых ракет России, и тем более не способна перехватывать дроны.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об украинском наступлении. Он подчеркнул, что ВСУ не имели успехов ни на одном из участков, а также понесли большие потери.