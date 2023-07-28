Путин одобрил продажу бизнеса нефтесервисной компании Eriell в России

Путин одобрил сделку по продаже активов нефтесервисной компании Eriell в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил сделку по продаже активов международной нефтесервисной компании Eriell в России. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на портале правовой информации.

В тексте сказано, что компания ООО "МеталлСеверСтрой" приобретет две структуры: 100 процентов долей в установном капитале Eriell Holding Company Limited, а также 99 процентов ООО "Энергия нефтегазового сервиса" вместе с 0,01 процента Eriell GmbH.

Напомним, компанией "МеталлСеверСтрой" руководит Алексей Лукеев, у него 99 процентов акций. Владельцем одного процентов акций компании является Владимир Лукеев, который ранее трудился входящей в состав Eriell компании "Энергия нефтегазового сервиса".

Компания Eriell предоставляет услуги строительства и ремонта нефтяных скважин для ведущих компаний в Центральной и Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.