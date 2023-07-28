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НовостиПолитика28 июля 2023 5:43

Минпромторг рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях

Соответствующие письма уже разосланы в российские предприятия
Екатерина КОСОБОКОВА
Минпромторг рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях

Минпромторг рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях

Фото: Shutterstock

Министерство промышленности РФ направило в промышленные предприятия страны рекомендацию, в которой просит запретить сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих переписках. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что соответствующая рекомендация уже отправлена в промышленные предприятия России.

Ранее государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях. Так, был введен полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя. Позже примеру госкорпорации последовали ряд федеральных ведомств.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла ранее, что государственным служащим не следует использовать iPhone, поскольку это небезопасно. Полный отказ от техники производства Apple в России будет возможным при выходе собственного производства смартфонов на достаточно конкурентоспособный уровень, добавила спикер Совфеда.