Минпромторг рекомендовал промпредприятиям отказаться от iPhone в рабочих целях Фото: Shutterstock

Министерство промышленности РФ направило в промышленные предприятия страны рекомендацию, в которой просит запретить сотрудникам пользоваться iPhone в рабочих переписках. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Василий Осьмаков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что соответствующая рекомендация уже отправлена в промышленные предприятия России.

Ранее государственная корпорация «Ростех» установила запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях. Так, был введен полный запрет во всех организациях корпорации на использование в работе техники американского производителя. Позже примеру госкорпорации последовали ряд федеральных ведомств.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла ранее, что государственным служащим не следует использовать iPhone, поскольку это небезопасно. Полный отказ от техники производства Apple в России будет возможным при выходе собственного производства смартфонов на достаточно конкурентоспособный уровень, добавила спикер Совфеда.