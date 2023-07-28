Госпогранслужба Украины пресекла незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин Фото: REUTERS

Сотрудники Госпрогранслужбы Украины с февраля 2022 года пресекли незаконный выезд из страны порядка 20 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом в пятницу, 28 июля, проинформировал представитель ведомства Андрей Демченко.

«В пунктах пропуска нашими инспекторами пресечено более 6 тысяч попыток, когда граждане пытались использовать поддельные документы, следуя через пункты пропуска», - рассказал Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».

Кроме того, по его данным, еще 13,5 тысяч мужчин были задержаны при попытке перейти границу за пределами пунктов пропуска.

Ранее Демченко сообщал, что на Украине в сутки задерживают порядка 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Кроме того, по его данным, еще около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы.

Напомним, 24 февраля 2022 года на всей территории Украины было введено военное положение. Соответствующее решение приняла Верховная рада.