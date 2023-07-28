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НовостиОбщество28 июля 2023 6:10

Госпогранслужба Украины пресекла незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

Из них 13,5 тысяч пытались пересечь границу вне пунктов пропуска
Екатерина КОСОБОКОВА
Госпогранслужба Украины пресекла незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

Госпогранслужба Украины пресекла незаконный выезд из страны почти 20 тысяч мужчин

Фото: REUTERS

Сотрудники Госпрогранслужбы Украины с февраля 2022 года пресекли незаконный выезд из страны порядка 20 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом в пятницу, 28 июля, проинформировал представитель ведомства Андрей Демченко.

«В пунктах пропуска нашими инспекторами пресечено более 6 тысяч попыток, когда граждане пытались использовать поддельные документы, следуя через пункты пропуска», - рассказал Демченко в эфире украинского телеканала «Рада».

Кроме того, по его данным, еще 13,5 тысяч мужчин были задержаны при попытке перейти границу за пределами пунктов пропуска.

Ранее Демченко сообщал, что на Украине в сутки задерживают порядка 20 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу. Кроме того, по его данным, еще около 120-150 человек ежедневно получают отказ в пересечении границы.

Напомним, 24 февраля 2022 года на всей территории Украины было введено военное положение. Соответствующее решение приняла Верховная рада.