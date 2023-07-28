Global Times: Россия, Китай и КНДР столкнулись с общими угрозами со стороны США

Китай, Россия и КНДР сталкиваются с общими угрозами со стороны США Фото: REUTERS

Россия, Китай и КНДР сталкиваются со схожими угрозами и давлением в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и в зоне Корейского полуострова со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в материале газеты Global Times, которая ссылается на чиновников из КНР.

В статье издания говорится, что три страны, совместно отпраздновавшие годовщину окончания Корейской освободительной войны 1950-1953 годов, подали американцам "сильный сигнал". Они призывают США извлечь уроки и не повторять ошибок прошлого, которые могут обернуться трагедией для всего мира, и, прежде всего, для самого Вашингтона.

"Действия США по продвижению расширения НАТО на восток разрушили структуру безопасности в Европе и стали причиной ужасного продолжающегося кризиса на Украине", - пишет Global Times.

Китайский эксперт по проблемам Корейского полуострова Лю Чао выразил мнение, что общее празднование итогов войны 1950-х годов демонстрирует "единство и традиционную дружбу между китайским, российским и северокорейским народами".

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с рабочим визитом посетил КНДР 25 июля, возложил цветы к Монументу Освобождения в Пхеньяне, провел переговоры с министром обороны Северной Кореи Кан Сун Намом, а также встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.