Глава Минобороны КНДР: США столкнутся с кризисом, если применят ядерное оружие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Кан Сун Нам в ходе своего выступления на праздничном параде заявил, что Соединенные Штаты в случае применения ядерного оружия против КНДР столкнутся с небывалым кризисом.

«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядерного оружия», - цитирует министра Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Если Соединенные Штаты предпримут такую попытку, то им, по словам Кан Сун Нама, придется пережить такой кризис, с которым ранее они никогда не сталкивались.

По мнению министра, США вместе с Южной Кореей и Японией предпринимают попытки создать «агрессивный» военный блок, чья деятельность будет направлена в том числе против КНДР. Он добавил, что Соединенные Штаты открыто размещают в регионе Корейского полуострова силы Североатлантического альянса, что угрожает безопасности не только Северной Кореи, но и соседних стран.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что Соединенные Штаты будут рассматривать возможность применения ядерного вооружения только в экстремальных условиях и для защиты своих жизненных интересов.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Пхеньян провел переговоры с Кан Сун Намом. В российском оборонном ведомстве отмечали, что переговоры российского генерала с северокорейским коллегой будут способствовать укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств.