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НовостиЭкономика28 июля 2023 7:20

Василий Орлов: «В приоритетные отрасли экономики региона планируется привлечь 1,4 триллиона рублей на реализацию 111 инвестпроектов»

Губернатор Амурской области рассказал об основных направлениях Стратегии развития региона до 2035 года. Программа подготовлена министерством экономического развития и внешних связей совместно с профильными ведомствами регионального Правительства
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Стратегия развития региона до 2035 года создана для того, чтобы решить социальные проблемы, создать комфортную городскую среду, реализовать новые инвестпроекты, стимулировать промышленное производство, предоставлять необходимые меры поддержки населению и бизнесу. План по достижению этих целей включает около 720 мероприятий. В приоритетные отрасли экономики региона планируется привлечь 1,4 триллиона рублей на реализацию 111 инвестпроектов. 135 миллиардов рублей в перспективе направим на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры региона. Эти средства пойдут на строительство и модернизацию 250 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта и ЖКХ», - отметил основные положения программы Василий Орлов.

В ходе реализации стратегических планов будут построены новые школы в Благовещенске, Свободном, Благовещенском и Тындинском городских округах, Селемджинском районе. Помимо этого в регионе модернизируют около 90 образовательных учреждений. Международный университетский кампус будет построен в областном центре.

Большое внимание власти региона продолжат уделять сфере здравоохранения. Строительство больниц и поликлиник запланировано в Михайловском, Октябрьском и Селемджинском районах, Благовещенском городском округе и городе Свободный. В восьми муниципальных образованиях возведут новые фельдшерско-акушерские пункты. Онкологический диспансер, родильный дом и станцию переливания крови построят в Благовещенске. Помимо этого в областном центре, а также в Свободном и Благовещенском округе появятся три физкультурно-оздоровительных центра

Серьезные инвестиции предстоят в обновление инфраструктуры. До 2032 года будут построены шесть путепроводов: в Серышевском, Белогорском, Завитинском и Бурейском округах, Благовещенске и Белогорске. Аэропортовые комплексы реконструируют в Тынде и Благовещенске.

Программой предусмотрен перевод городских котельных на газ и обустройство газораспределительных сетей в Свободном, Белогорске и Благовещенске. В недалекой перспективе будет газифицирована столица БАМа – Тында. Котельную на мазуте в Белогорске в качестве пилотного проекта по альтернативной газификации переведут на сжиженный природный газ.

Порядка 2400 арендных квартир планируется построить до 2026 года в Амурской области по программе «Доступное арендное жилье в ДФО».