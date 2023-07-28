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НовостиВ мире28 июля 2023 7:29

Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить БРИКС

Вместо быстрого расширения предлагается предоставлять странам статус наблюдателей
Дарья ЧИПУРНАЯ
Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС

Индия и Бразилия выступили против призыва расширить альянс БРИКС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразилия вместе с Индией выступают против быстрого расширения "пятерки" БРИКС, поддержку которому оказывает Китай. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц этих стран.

Вместо быстрого расширения Индия и Бразилия планируют на ближайшем саммите в ЮАР обсудить вопрос потенциального расширения БРИКС за счет предоставления странам статуса наблюдателей. Речь идет, в том числе, об Индонезии и Саудовской Аравии.

По данным источника, Индия хочет разработать строгие планы вступления в БРИКС, а Бразилия опасается, что расширение "пятерки" превратит их в "противовес Вашингтону и ЕС".

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что в БРИКС отсутствуют конфронтационность или скрытая повестка.

Ближайший саммит БРИКС состоится в ЮАР с 22 по 24 августа. Президент России Владимир Путин выступит на форуме в режиме онлайн, российскую делегацию в Йоханнесбурге представит глава МИД Сергей Лавров.