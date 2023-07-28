Путин: Россия и Африка не приемлют односторонние санкции

Президент России Владимир Путин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент Российской Федерации Владимир Путин на полях экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, осудил односторонние санкции в отношении государства.

Путин на саммите заявил, что Россия и Африка не приемлют односторонние санкции, а также "карательные" ограничительные меры в отношении государств.

Президент России также подчеркнул, что РФ и страны Африки связывают тесные узы дружбы.

Напомним, второй саммит Россия - Африка проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Форум завершится 28 июля.