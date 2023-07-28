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НовостиПолитика28 июля 2023 8:05

Путин: Россия предлагает Африке свое содействие в противостоянии угрозам

Ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной, заявил президент РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ

Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании экономического и гуманитарного форума Россия - Африка в пятницу, 28 июля, предложил странам Африки свое содействие в противостоянии угрозам.

"Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной. Сохраняются острые кризисы, это тяжелое наследие колониальной эпохи, курса "разделяй и властвуй", которые проводили раньше западные метрополии", - заявил Путин, предложив содействие в противостоянии этим угрозам.

Ранее президент России на полях саммита высказался против односторонних санкций в отношении РФ и Африки.