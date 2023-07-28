Times: Британия несколько лет по ошибке слала в Мали засекреченные данные Фото: REUTERS

Минобороны Великобритании по ошибке несколько лет отправляла электронные письма, в том числе содержащие информацию об исследовании гиперзвукового оружия, в Мали, перепутав домены. Об этом проинформировала газета The Times.

Как пишет издание, в ведомстве начали проверку после того, как выяснилось, что были перепутаны домен Пентагона - .mil и страновой идентификатор Мали .ml.

The Times уточняет, что большинство отправленных писем не содержало секретную информацию, в них шла речь об отпусках сотрудников министерства обороны и министерства иностранных дел Великобритании. Однако были и письма, в которых содержалось подробное описание исследований Британии в области гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что медицинский офис Великобритании по ошибке отправил пациентам текстовое сообщение с диагнозом рака гражданам страны. Об этом писало издание NPR, поделившись прецедентом британца Карла Чегвина, который получил из офиса своего британского врача письмо с диагнозом «агрессивный рак легких».