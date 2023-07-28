Путин заявил, что Россия списала странам Африки долгов на 23 млрд долларов

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия списала странам Африки долгов суммарно на 23 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

«Общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие еще более 90 миллионов долларов», – сказал глава государства.

Он уточнил, что долги большинства государств Африки сформировались во время их сотрудничества с Советским Союзом, который выделял им кредиты в том числе для закупки вооружений. Большая часть долгов пришлась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.