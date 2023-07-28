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НовостиПолитика28 июля 2023 8:10

Путин заявил, что Россия списала странам Африки долгов на 23 млрд долларов

Москва направит на развитие африканских стран более 90 млн долларов, пообещал глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Россия списала странам Африки долгов суммарно на 23 миллиарда долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита «Россия – Африка».

«Общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов. По последним запросам африканских стран выделим на эти цели, их развитие еще более 90 миллионов долларов», – сказал глава государства.

Он уточнил, что долги большинства государств Африки сформировались во время их сотрудничества с Советским Союзом, который выделял им кредиты в том числе для закупки вооружений. Большая часть долгов пришлась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию.