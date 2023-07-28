Кремль анонсировал третий саммит Россия - Африка

Кремль объявил о проведении третьего саммита Россия - Африка Фото: REUTERS

Третьему экономическому и гуманитарному саммиту Россия - Африка быть. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина подчеркнул, что мысли о третьем форуме, "безусловно, есть". Его точные даты пока не определены.

"Но очевидно, что темпы развития сотрудничества так или иначе подведут нас к скорейшему определению сроков проведения следующего саммита", - заявил Песков.

Напомним, первый саммит Россия - Африка состоялся 24 октября 2019 года в Сочи. Сопредседателем саммита выступил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Второй саммит Россия - Африка проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.