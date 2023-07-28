В Нижегородской «Квантовой долине» создадут технопарк «Академик Андронов»

«В настоящее время прорабатывается вопрос создания в рамках ИНТЦ «Квантовая долина» технопарка «Академик Андронов» для реализации инновационных стартапов, подготовки научных и инженерных кадров для промышленных предприятий», — подчеркнул глава региона.

На базе лабораторий технопарка «Академик Андронов» будут взращиваться инженерные кадры и воплощаться университетские технологические стартапы.

В управляющей компании ИНТЦ «Квантовая долина» рассказали, что в технопарке «Академик Андронов» предполагается разместить резидентов «Квантовой долины», которые реализуют свои проекты в кооперации с вузами и научными институтами региона.

Тимур Халитов, генеральный директор АО «Управляющая компания ИНТЦ «Квантовая долина», советник губернатора, пояснил, что для нового технопарка уже подготовлена архитектурная концепция. В настоящее время разрабатывается проект планировки территории, запущен процесс внесения изменений в градостроительную документацию.

«Технопарк планируется разместить на территории кластера ИНТЦ в Кузнечихе. Общая площадь зданий составит более 21 тысячи квадратных метров. В них разместятся производственные цеха, офисы, лектории, рекреационные и спортивные зоны. Строения планируется связать между собой переходами, чтобы резиденты могли беспрепятственно попасть в любой корпус, не выходя на улицу», — добавил Тимур Халилов.

Технопарк будет носить имя академика Александра Андронова - советского физика и математика.

«Его вклад в развитие отечественной науки, стремление к развитию региональных научных и инженерных школ вдохновляет нас, именно поэтому считаем важным увековечить память выдающегося нижегородца», — отметил Тимур Халитов.

ВАЖНО

Реализация проекта соответствует целям и задачам нацпроектов «Наука и университеты» и «Образование». Национальные проекты реализуются в стране в соответствии с указом президента России Владимира Путина.