Путин сфотографировался с участниками саммита «Россия-Африка» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, перед началом пленарного заседания второго саммита «Россия-Африка» сфотографировался с лидерами африканских стран.

Путин сфотографировался с участниками саммита «Россия-Африка» Фото: REUTERS

Место в первом ряду для снимка, помимо российского лидера, заняли главы государств Африки, в том числе президент Египета Абдель Фаттах ас-Сиси и президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани.

Церемония сбора на общее фото по традиции проходит перед главным мероприятием той или иной встречи в верхах.

Путин сфотографировался с участниками саммита «Россия-Африка» Фото: REUTERS

На пленарном заседании саммита, помимо главы России, запланировано выступление всех 17 африканских лидеров, которые приехали на мероприятие.

Ранее Путин в своем приветствии участников саммита «Россия-Африка» отметил, что на сегодняшний день Африка стала более уверенно проявлять себя в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мироустройства.

В Санкт-Петербурге проходит второй саммит «Россия-Африка». В преддверии мероприятия сайт KP.RU рассказывал, как развивается сотрудничество РФ с африканскими государствами.