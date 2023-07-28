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НовостиПолитика28 июля 2023 8:44

Путин процитировал слова Манделы о суверенитете на форуме Россия - Африка

Путин заявил о необходимости постоянно бороться за суверенитет
Дарья ЧИПУРНАЯ
Владимир Путин на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге произнес важные слова

Владимир Путин на втором саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге произнес важные слова

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в приветственной речи второго дня экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка в пятницу, 28 июля, процитировал знаменитую фразу южноафриканского политика Нельсона Манделы о суверенитете.

Путин на саммите заявил, что суверенитет - это не единожды достигнутое состояние, за него нужно регулярно бороться.

Затем президент процитировав слова Манделы: "Не судите обо мне по моим успехам, судите по тому, сколько раз я падал и поднимался снова. Так и с суверенитетом - его надо защищать".

Ранее KP.RU писал о том, что Путин назвал Африку будущим новым центром силы, а также заявил, что эпоха гегемонии уходит в прошлое.