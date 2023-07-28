В смертельном ДТП под Омском погибла семья из четырех человек

Пострадавшие скончались до приезда скорой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появились подробности ЧП, произошедшего в среду, 26 июля. На федеральной магистрали Челябинск – Новосибирск произошло ДТП, в котором погибла целая семья: две женщины и двое детей.

По версии правоохранительных органов, водитель автомобиля Renault, двигаясь по магистрали, в районе 834-го километра выехал на встречную полосу движения, где врезался в большегруз. За рулем перевернувшегося авто находилась тюменская учительница, пишет «Наш город». Женщина пыталась совершить обгон, но не рассчитала траекторию. Водитель и пассажиры, в том числе дети 11 и 14 лет, умерли еще до приезда скорой помощи.

Куда и зачем ехали погибшие туристы из Тюмени стало известно только сейчас. По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, погибшие возвращались домой после отдыха на Алтае. По словам спасателей, шансов выжить у тех, кто находится в салоне иномарки было мало: автомобиль перевернулся и превратился в груду искореженного металла.

Отметим, на данный момент следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».