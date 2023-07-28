В Уфе в колыбельной обнаружили мертвой 6-месячную девочку

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе родители обнаружили в колыбельной мертвой 6-месячную девочку. Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: о халатности и причинении смерти по неосторожности. Об этом 28 июля сообщил портал «Mkset.ru».

Как пояснили в издании, мать покойного ребенка ранее была лишена родительских прав на старших детей. Такая же ситуация и у отца умершего младенца.

На данный момент высказывают две версии гибели ребенка: по одной она могла скончался из-за пока не установленного заболевания, а по второй – захлебнуться рвотой после ночного кормления смесью. Установление точной причины смерти малышки находятся на контроле у правоохранительных органов – они назначили судмедэкспертизу.

– По результатам расследования действиям (бездействию) родителей, а также должностных лиц органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка, – передали в пресс-службе СК РБ.

Правоохранители осмотрели место происшествия и допрашивают родителей, работников органов опеки районной администрации и других свидетелей. Кроме того, изучаются бытовые и социальные условия, в которых жил младенец.