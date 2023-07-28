Приморца ждет суд за контрабанду трепанга на 3,9 миллиона рублей

Контрабанда оценивается более чем в 3,9 миллиона рублей Фото: КП – Владивосток

Приморская прокуратура разобралась с делом контрабандиста, который пытался вывезти трепанга на 3,9 миллиона рублей. Теперь уголовное дело рассмотрит суд. Об этом сообщает портал vostokmedia.com.

В приморской транспортной прокуратуре рассказали, что 43-летний житель обвиняется в контрабанде стратегически важного в регионе ресурса – трепанга. Он со своим сообщником пытался провести через границу 122 килограмма морских животных. Подобный объем трепанга оценивается более чем в 3,9 миллиона рублей.

«Они предоставили в таможенный орган декларацию с недостоверными сведениями о производителе и поставщике товара, а также подложные ветеринарно-сопроводительные документы», – отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что контрабандный товар изъяли в ходе досмотра на таможенном посту. Теперь уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд.