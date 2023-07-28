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НовостиПолитика28 июля 2023 9:41

Воздушная тревога объявлена в Киеве и 10 регионах Украины 28 июля 2023 года

Звуки сирены прозвучали в том числе в Киевской и Харьковской областях
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территории 11 областей Украины объявлена воздушная тревога днем в пятницу, 28 июля 2023 года. Об этом следует из данных, предоставленных официальным ресурсом по оповещению населения.

Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, стали звучать с 12:20 по московскому времени сначала в Киеве, а затем в восточной и центральной областях Украины.

Так, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях.

Напомним, Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной операции (СВО).

Президент РФ Владимир Путин многократно подчеркивал, что российские военные, в отличие от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), наносят высокоточные удары исключительно по военным объектам, а не гражданским.