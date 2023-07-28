В Сочи закрыли пляжи из-за угрозы шторма Фото: Виктор КЛЮШКИН

Власти Сочи запретили жителям и туристам купаться в море из-за угрозы сильного шторма.

Как передает «КП – Кубань», в ночь на 28 июля в Сочи ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами 20-25 метров в секунду, а в море у берегов города есть вероятность формирования смерчей. Ожидается, что такая погода в городе будет до конца субботы, 29 июля.

Напомним, в начале июля в Сочи жителям и туристам уже запрещали купаться в море в связи с угрозой шторма. Тогда на город обрушились обильные осадки, превратив улицы в реки, смывающие автомобили. Ливни в городе были настолько сильные, что несколько автомобилей унесло потоком воды. В Хостинском районе Сочи подтопило первый этаж одного из многоквартирных домов. Эвакуация жителей не потребовалась, дождевую воду быстро откачали.