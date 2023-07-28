Совфед одобрил закон о ставке НДФЛ до 15% для работающих за границей россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации в пятницу, 28 июля, одобрил закон, который предполагает введение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13-15% для россиян, работающих из-за рубежа.

Согласно документу, закон касается сотрудников российских компаний, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера вне зависимости от налогового резидентства.

Если закон будет подписан и опубликован, то для штатных сотрудников он начнет действовать с 2024 года, для фрилансеров – с 2025 года. По ставке 15% будут облагаться доходы в размере более 5 млн рублей в год.

Сайт KP.RU писал о том, что изначально правительство внесло в Государственную думу РФ законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших российских гражданах. Позже в Министерстве финансов РФ сообщили, что ставка для работающих удаленно из-за рубежа должна сохраниться на уровне 13-15%.