Стало известно, сколько россиян хотели бы поменять работу в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около половины россиян (46%) хотели бы сменить место работы в текущем году. Об этом пишет NEWS.ru, ссылаясь на пресс-службу «Авито.Работа», где провели опрос более 10 тысяч работающих граждан.

Отмечается, что более всего к смене места работы склонны так называемые зумеры (рожденные с 2001 года), а также миллениалы (родившиеся с начала восьмидесятых по начало нулевых). Уточняется, что примерно половина из них ответили, что данный момент намерены сменить свое место работы.

«Почти половина (46%) россиян хотели бы сменить место работы в текущем году, большинство из них - представители бьюти-сферы (42%) и автомобильного бизнеса (41%)», - сказано в заявлении, сделанном в пресс-службе.

При этом некоторые россияне хотели бы сменить не только свое место трудоустройства, но и сферу. Так 51% респондентов хотели бы освоить другую профессию в перспективе. При этом больше всего такое желание высказали опрошеннык, занимающиеся административной работой (43%).

Управляющий директор «Авито.Работы» Артем Кумпель отметил, что ранее «залогом успеха на рынке труда» было постоянство, а стаж в одной компании и по одной специальности считалось определенным «символом преданности и надежности».

«Ситуация в корне изменилась. Во многих сферах рекрутеры больше не смотрят с опаской на перечень строк в графе «прошлое место работы». Теперь это демонстрирует богатый опыт в различных отраслях и широкий кругозор», - заявил он.