Путин: приверженность традиционным ценностям объединяет РФ с большинством африканцев

Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой существования. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой существования. Глава государства подчеркнул, что именно приверженность этим ценностям объединяет Россию с большинством стран Африки.

Ранее Путин уже рассказывал, что в России понимают под традиционными ценностями и в чем их отличие от ценностей "неолиберальных".

В конце 2022 года глава государства подписал указ “О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей”, в котором достаточно точно определены те понятия, ранее казавшиеся достаточно размытыми. Сайт KP.RU собрал самые важные пункты указа российского лидера и привел официальный перечень традиционных ценностей.