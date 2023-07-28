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НовостиПолитика28 июля 2023 10:07

Путин: приверженность традиционным ценностям объединяет РФ с большинством африканцев

В конце 2022 года глава государства утвердил 17 традиционных ценностей России
Сергей ЧИКОВ
Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой существования.

Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой существования.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин назвал традиционные ценности основой существования. Глава государства подчеркнул, что именно приверженность этим ценностям объединяет Россию с большинством стран Африки.

Ранее Путин уже рассказывал, что в России понимают под традиционными ценностями и в чем их отличие от ценностей "неолиберальных".

В конце 2022 года глава государства подписал указ “О сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей”, в котором достаточно точно определены те понятия, ранее казавшиеся достаточно размытыми. Сайт KP.RU собрал самые важные пункты указа российского лидера и привел официальный перечень традиционных ценностей.