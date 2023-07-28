Психолог назвала два фактора, которые отличают друзей от приятелей

Психолог Сулим: друг познается как в плохие, так и в хорошие времена Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО рассказала, какие два фактора отличают друзей от приятелей.

По словам эксперта, настоящие друзья всегда радуются успехам близких товарищей, поддерживая их в сложных ситуациях. Как она отметила, настоящий друг будет ценить отношения, не ожидая чего-либо взамен.

Сулим также подчеркнула, что друг познается как в плохие, так и в хорошие времена.

«Если у вас в жизни неожиданно происходит что-то хорошее, например, повышение на работе или успехи в личной жизни, настоящий друг способен порадоваться за вас», - заявила она.

Если друг оказался вдруг королём драмы и уверен, что мир крутится вокруг него, бегите. Если порвать не получается, хотя бы минимизируйте общение, советует специалист.

Психолог Филипп Литвиненко в беседе с Life.ru рассказал о «токсичных друзьях». Эксперт рекомендовал избегать общения с токсичными людьми, потому что это травмирует, всегда портит ваше настроение и ваше состояние.