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НовостиОбщество28 июля 2023 10:09

Психолог назвала два фактора, которые отличают друзей от приятелей

Психолог Сулим: друг познается как в плохие, так и в хорошие времена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Сулим: друг познается как в плохие, так и в хорошие времена

Психолог Сулим: друг познается как в плохие, так и в хорошие времена

Фото: Евгения ГУСЕВА

Кандидат психологических наук Софья Сулим в беседе с РИАМО рассказала, какие два фактора отличают друзей от приятелей.

По словам эксперта, настоящие друзья всегда радуются успехам близких товарищей, поддерживая их в сложных ситуациях. Как она отметила, настоящий друг будет ценить отношения, не ожидая чего-либо взамен.

Сулим также подчеркнула, что друг познается как в плохие, так и в хорошие времена.

«Если у вас в жизни неожиданно происходит что-то хорошее, например, повышение на работе или успехи в личной жизни, настоящий друг способен порадоваться за вас», - заявила она.

Если друг оказался вдруг королём драмы и уверен, что мир крутится вокруг него, бегите. Если порвать не получается, хотя бы минимизируйте общение, советует специалист.

Психолог Филипп Литвиненко в беседе с Life.ru рассказал о «токсичных друзьях». Эксперт рекомендовал избегать общения с токсичными людьми, потому что это травмирует, всегда портит ваше настроение и ваше состояние.