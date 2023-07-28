Экипажи 13 самолетов ушли на запасной аэродром из-за сильных ливней в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильные сильный, обрушившиеся на Сочи, вынудили экипажи 13 самолетов уходить на запасной аэродром в Минеральных водах.

По информации «КП – Кубань», временные улучшения погоды позволили совершить безопасную посадку шести лайнерам. В настоящее время в аэропорту Сочи работает оперативный штаб для «минимизации влияния непогоды на производственные процессы». Все службы работают в усиленном режиме, аэропорт готов вывести дополнительный персонал.

Напомним, власти Сочи запретили жителям и туристам купаться в море из-за угрозы сильного шторма. В ночь на 28 июля в городе ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами 20-25 метров в секунду, а в море у берегов Сочи есть вероятность формирования смерчей. Ожидается, что такая погода на курорте будет до конца субботы, 29 июля.