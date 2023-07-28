Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Совет Федерации одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль прошлых лет для крупных компаний.

Документ устанавливает разовый налог для компаний, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы составила более одного миллиарда рублей. Ставка налога для них составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над показателем прибыли за 2018-2019 года.

Крупные компании должны будут уплатить налог не позднее 28 января 2024, при этом его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. Кроме того, если они перечислят обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, то ставка налога для них составит 5%.

Напомним, налог на сверхприбыли не затронет компании, зарегистрированные после 2020 года. Под налог также не попадают компании малого и среднего бизнеса, нефтегазового сектора и добычи угля, а также те, кто платит единый сельскохозяйственный налог.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что инициатором налога на сверхприбыль был бизнес, а не чиновники.