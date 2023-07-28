Президент Конго вспомнил африканскую мудрость о слонах, говоря об Украине

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо вспомнил народную африканскую мудрость, говоря об Украине на саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге.

"Говорят, что трава страдает от слонов, которые по ней топчутся", - сказал глава Конго, уточнив, что речь идет о разных моментах, включая сельскохозяйственные.

Сассу-Нгессо также призвал к окончанию украинского конфликта, отметив, что африканская мирная инициатива заслуживает пристального внимания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что у глав стран Африки будет возможность задать президенту России Владимиру Путину волнующие их вопросы по украинской теме в рамках их мирной инициативы. Он добавил, что глава РФ даст на них "исчерпывающие ответы".

KP.RU также писал о том, что, по словам Пескова, Киев отказывается садиться за стол переговоров, несмотря на готовность России.