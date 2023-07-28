МегаФон автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике

Телеком-компания оснастила систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение на базе технологии интернета вещей позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды. За счет автоматизации расчетов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%.

Компания «Концессии водоснабжения - Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды».

На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Решение реализовано c использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц.

«Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», - отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений компании Александр Осипов.