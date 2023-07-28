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НовостиЭкономика28 июля 2023 10:48

Путин объяснил природу антироссийских санкций

Путин: санкции вводятся против тех, кто не хочет жить по нарисованным правилам
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин объяснил природу антироссийских санкций

Путин объяснил природу антироссийских санкций

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в рамках саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге высказался о природе происхождения антироссийских санкций.

"Санкции вводятся протих тех, кто не хочет жить по тем правилам, которые кто-то нарисовал", - заявил глава государства.

"В связи с этим, мы поддерживаем идею о необходимости увеличения роли Африки в системе ООН, чтобы мы жили не по навязанным правам, а по нормам международного права", - заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что в мире стали забывать о существенной роли России в борьбе с нацизмом, а также объявил, что эпоха гегемонии одного или нескольких государств стала уходить в прошлое.

Сайт KP.RU привел главные заявления президента РФ Владимира Путина с экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге.