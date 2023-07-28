Express: сближение России, Китая и КНДР будет иметь серьезные последствия для Запада Фото: REUTERS

Британское издание Daily Express со ссылкой на аналитиков заявило, что формирование альянса между Россией, Китаем и КНДР может стать серьезной проблемой для Запада.

“Устрашающий альянс России с Китаем и Северной Кореей будет иметь серьезные последствия”, — считают авторы статьи.

По мнению экспертов, президент России Владимир Путин внес весомый вклад в укрепление связей между тремя странами, что создает огромный потенциал для совместного военного и экономического развития нового альянса, чем серьезно обеспокоены западные лидеры.

Ранее газета Global Times со ссылкой на китайских чиновников писала, что Россия, Китай и КНДР сталкиваются со схожими угрозами и давлением со стороны США и призвала Вашингтон не совершать ошибок прошлого для избежания трагедии мирового масштаба.

В свою очередь издание Politico давно отмечало, что агрессивная политика Вашингтона в отношении России, Китая и КНДР только способствует сближению этих стран, что вызывает обеспокоенность у некоторых экспертов.