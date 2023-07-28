Один человек погиб при взрыве в Доме профсоюзов в Одессе Фото: REUTERS

В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв, погиб один человек, сообщает управление Национальной полиции Одесской области.

«Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Доме профсоюзов. В результате погиб человек», – сказано на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с гранатой.

В понедельник в городе Измаил Одесской области произошли мощные взрывы. Кроме того, ночью 24 июля в Одесской области прогремело несколько взрывов.

Напомним, 2 мая 2014 года радикалы из «Правого сектора»* окружили здание Дома профсоюзов и подожгли его, убив 48 активистов «антимайдана», которые собирали подписи проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сайт KP.RU писал, что именно этот день для многих стал переломным в восприятии того, что происходит на Украине.

*Запрещенная в России экстремистская организация