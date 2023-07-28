Достигшие 27 лет россияне не попадут под призыв в 2024 году Фото: Андрей МИРЕЙКО

Граждан России, которым исполнится в этом году 27 лет, не будут призваны на срочную службу в армию в 2024, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

«Все, кто будут зачислены в запас, включая 31 декабря этого года, не будут подлежать призыву», – сказал он на заседании Совета Федерации в пятницу, 28 июля.

Как отметил замглавы Минобороны, Генеральный штаб РФ направит в ближайшее время соответствующую директиву для военных комиссариатов.

Напомним, Совет Федерации в пятницу, 28 июля, одобрил законопроект об установлении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Согласно документу, переходного периода повышения призывного возраста не будет. Таким образом, верхняя граница сразу увеличится с 27 до 30 лет.

Сайт KP.RU рассказывал, все, что нужно знать о новом законе о повышении призывного возраста.