Экономист рассказал, как повлияет рост ключевой ставки в ЕС и США на рубль Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в рамках беседы с Lenta.ru заявил, что рост ключевой ставки в Европейского союзе и США, скорее всего, не окажет какого-либо влияния на рубль.

Эксперт отметил, что при повышении ключевых ставок в странах, где существуют развитые экономики такое обстоятельство является привлекательным для международных инвесторов.

Григорьев заявил, что при отсутствии антироссийских санкционных ограничений, инвесторы бы занимались продажей инструментов, номинированных в рублях, осуществляли бы покупки долларов и евро, а также уходили бы в американские финансовые инструменты.

«Сейчас наш финансовый рынок от западного практически полностью отделен. Нерезиденты из недружественных стран, да и из дружественных тоже не участвуют в операциях на российском рынке», - заявил он.

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) обновили прогноз по перспективам российской экономики на 2023 год и теперь ждут увеличения ВВП на 1,5%, а не на 0,7%, как предполагалось. Как писал RT, по словам специалистов МВФ, возросшие расходы бюджета позволяют поддерживать общий уровень активности.