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НовостиПолитика28 июля 2023 11:36

Российские войска уничтожили более 260 солдат ВСУ на Донецком направлении

За прошедшие сутки враг предпринял семь безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ на этом направлении
Сергей ЧИКОВ
Российские войска за сутки уничтожили более 260 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 260 солдат ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки успешно отразили семь атак украинской армии на Донецком направлении. В ходе безуспешных штурмов противник потерял более 260 военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.

“Всего на данном направлении за сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, пять боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, два пикапа, восемь автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20”, — уточнило Минобороны РФ в свежей сводке о ходе спецоперации.

Также подразделения ВС России за прошедший день успешно отразили все атаки врага на Запорожском направлении несмотря на то, что командование ВСУ сформировало ударную группировку, превосходящую российскую по численности.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что украинскую армию уже можно считать побежденной, и даже прямое вмешательство сил НАТО в конфликт уже не может спасти киевский режим от полного разгрома.