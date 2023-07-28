Совет Федерации одобрил закон о трудовом воспитании школьников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенаторы Совета Федерации в пятницу, 28 июля, одобрили закон о общественно-полезном труде для школьников.

Согласно тексту документа, понятие «воспитание» будет дополнено составляющей, направленной на формирование у российских школьников трудолюбия, а также ответственного отношения к труду и его результатам.

Этим же законом предполагается переименование предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины». Кроме того, документ возвращает в российские школы серебряные медали.

О возможном переименовании ОБЖ в предмет «Основы безопасности и защита Родины» впервые заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Тогда он отмечал, что перед тем, как выступить с такой инициативой, было проведено обсуждение с педагогами. Позже за принятие такой поправки проголосовали парламентарии Госдумы.

Закон, отменяющий вручение серебряных медалей, был принят в 2014 году. В этом году стало известно, что такой способ поощрения хотят вернуть в российские школы. Инициативу также поддержали депутаты Государственной думы.