Райкевич: Африканские страны проявляют интерес к российской технологии ЭРА ГЛОНАСС

Генеральный директор РАО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор РАО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на саммите «Россия-Африка» рассказал об интересе стран Африки к технологии ЭРА ГЛОНАСС.

«Мы ведем переговоры с рядом стран», — заявил Райкевич.

Он уточнил, что в компании хотят заходить на африканский рынок, уже имея опыт трансфер-технологий. Гендиректор РАО «ГЛОНАСС» пояснил, что таким образом будет проще показывать кейс потенциальным клиентам.

«Это упростит существенно выход на африканский рынок. Сейчас мы находимся в таких предварительных переговорах, обсуждениях», — рассказал Райкевич.

В то же время он подчеркнул, что в компании видят интерес к технологии со стороны стран Африки, так как решения, которые предлагает РАО «ГЛОНАСС» дают так называемую GPS-независимость. Райкевич напомнил, что большое количество стран как в Африке, так и в Латинской Америке озабочены данным вопросом.

«Поэтому я уверен, что перспективы у нас очень хорошие. Самое главное, что наши решения экспортируемые, то есть технологически это плюс-минус коробочные решения», - резюмировал Райкевич.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2023 в Екатеринбурге была представлена первая в России платформа кибербезопасности для транспортных средств. Это совместная разработка АО «ГЛОНАСС», ФГУП «НАМИ», «Лаборатории Касперского», а также екатеринбургского научно-производственного предприятия «Гамма».