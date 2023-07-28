Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря

Зеленский подписал указ о переносе праздника Рождества на 25 декабря Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приведении дат нескольких праздников в соответствие с новоюлианским календарем. Согласно постановлению украинского лидера, праздник Рождества Христова будет отмечаться 25 декабря.

Также новый закон предусматривает перенос Дня украинской письменности и языка с 9 ноября на 27 октября, День украинского казачества переносится с 14 на 1 октября, а День украинской государственности и “День крещения Киевской Руси - Украины” будет отмечаться 15 июля, вместо 28.

В начале мая 2023 года раскольническая Православная церковь Украины заявила о намерении принять календарную реформу и перенести дату Рождества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иронично прокомментировал это желание, предложив дождаться отказа украинцев от родного языка и перехода на американский.

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отмечал, что Зеленский нанес непоправимый урон суверенитету Украины своим отказом от истории, языка, веры, культуры и традиций страны.