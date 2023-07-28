Что будет с безработицей в России: в Минтруде дали прогноз на полтора года

Минтруд спрогнозировал низкую безработицу в России в ближайшие полтора года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие полтора года в России будет низкий уровень безработицы. Такой прогноз сделал глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

"Мы считаем, что безработица в горизонте ближайших полутора лет, как минимум, будет находиться на низких отметках. А ее тенденция к росту не предвидится, может быть даже незначительное снижение. Но это не глобальное падение", - сказал Котяков журналистам.

Глава Минтруда добавил, что безработица не может вечно снижаться, но сейчас ситуация на рынке максимально стабильная. При этом в России сохраняется категория граждан, которые испытывают ряд сложностей с трудоустройством. Минтруд оказывает им необходимую помощь.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что безработица в стране находится на историческом минимуме и составляет 3,2 процента. Президент России Владимир Путин уточнил, что безработными в стране числятся 2,4 миллиона граждан, а 73,4 миллиона человек трудоустроены.

Также KP.RU писал о том, что в Минтруде РФ не считают необходимым вводить четырехдневную рабочую неделю взамен пятидневной.