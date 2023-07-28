Финляндия прекратит прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге с 1 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия приняла решение о прекращении приема заявлений на визы и обслуживания клиентов в Санкт-Петербурге с первого августа. Это коснется и визовых центров VSF. Об этом стало известно из официального заявления финского Министерства иностранных дел.

— Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года, — говорится в заявлении.

Помимо этого в ведомстве отметили, что из-за «ограниченных ресурсов» заявление на визу нельзя будет подать и других офисах VSF, а также в посольстве Финляндии в Москве с первого августа и до конца месяца.

Уже с первого сентября 2023 года, именно посольство будет единственной организацией, которая будет отвечать за визовые и иммиграционные вопросы, касающиеся Финляндии.

Ранее стало известно, что Финляндия ужесточила въезд для россиян с десятого июля 2023 года. Теперь владельцы недвижимости и бизнеса в стране должны будут обосновывать необходимость личного присутствия.