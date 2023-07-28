В Роскачестве назвали способ создать надежный пароль Фото: REUTERS

Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газета.ру» назвал частыми причинами взлома аккаунтов слабые пароли.

Кузьменко отметил, что ошибка пользователей заключает во включении в пароль значимых слов, среди которых имена животных, а также даты рождения и другие, а аналогичную информацию очень часто размещают на своих страницах в социальных сетях.

«Иногда мошенникам нет нужды взламывать устройства специально, им лишь достаточно очень внимательно прошерстить профиль потенциальной жертвы», - отметил эксперт.

Специалист рекомендовал для создания надежного пароля использовать комбинации названий песен, книг, фильмов, а также включить в него фамилию автора имена героев. После этого нужно определить уровни значимости сайтов и приложений.

«Теперь внутри группы каждому из сайтов/ресурсов присвойте порядковый номер и добавьте специальный символ. И тогда на выходе у вас получится уникальный пароль, который вы легко запомните», - заявил эксперт, приведя в пример комбинацию символов Nemo201Vern%.

По его словам, такие пароли имеют высокую криптостойкость и уникальность. Кузьменко также посоветовал всегда использовать двухфакторную аутентификацию, а также менять пароли не реже раза в шесть месяцев.

IT-специалист Станислав Сидоров предупредил, что мошенники способны следить за человеком и заполучить его личные данные в зонах бесплатного Wi-Fi. Как писал RT, это может произойти при использовании незашифрованного подключения (http вместо https).

Инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов заявил о вредоносных программах и сайтах-подделках. Как сообщал телеканал «360», по словам эксперта, человек скачивает на устройство на первый взгляд полезную программу, однако сталкивается с вирусом. Специалист призвал быть осторожным в данном вопросе.