83 человека заразились корью в Татарстане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 83 человека заразились корью, 39 из них – это дети, сообщила журналистам заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

«В республике зарегистрировано 83 случая кори, из них 39 детей. Из числа заболевших 41 человек – иностранные граждане, среди них основная доля заболевших – прибывшие из Таджикистана», – рассказала она.

Как отметила замглавы управления Роспотребнадзора, 67% заразившихся не прививались от кори. По ее словам, общее число контактировавших с заболевшими корью составляет 20,7 тысячи человек, 80% из которых – вакцинированы. Авдонина добавила, что риски, связанные с заболеваниями, управляемы.

Напомним. в Пензенской области ранее были выявлены 78 человек с подозрением на корь. Все заболевшие не были привиты, среди них 70 детей и восемь взрослых. В Минздраве региона сообщили, что 32 человека прошли стационарное лечение, десять пациентов находятся на амбулаторно лечении, выздоровели 68 человек.