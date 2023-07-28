Экс-советник Кучмы Соскин: Запад заставил Зеленского вновь начать наступление ВСУ Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы украинский политолог Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получил жесткий приказ от своих союзников продолжать наступление, несмотря на многочисленные потери ВСУ в личном составе.

“Началась опять попытка прорыва украинских войск. Это делается не самостоятельно Зеленским, он получил жесточайший приказ в ультимативных формах от США, Великобритании и Германии”, — заявил эксперт в своем видеоблоге.

По мнению Соскина, западные союзники Зеленского оказали на него давление, пытаясь создать еще более тяжелую ситуацию в конфликте для отвлечения внимания от собственных проблем, таких как возможное объявление президенту США Джо Байдену импичмента из-за коррупционного скандала вокруг его семьи.

“Зеленскому поставлена задача: развернуть это наступление, невзирая на потери и массовую гибель украинцев”, — резюмировал Соскин.

Напомним, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор неоднократно предупреждал, что украинская армия может быть полностью уничтожена, если ВСУ продолжат наступление, несмотря на колоссальные потери.

Тем временем издание The Washington Post сообщило, что на фоне отсутствия успехов ВСУ наступлении в США все чаще вспоминают предупреждения американского генерала Марка Милли о тяжелой судьбе Киева и призывы к созданию почвы для переговоров Москвы и Киева.