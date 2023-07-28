Антон Малыхин заявил о высоком спросе Африки на российскую технику

Директор "Ростсельмаша" по продажам на экспорт Антон Малыхин.

Африка проявляется повышенную заинтересованность в поставках российской техники. Об этом "Комсомольской правде" на полях саммита Россия - Африка заявил директор "Ростсельмаша" по продажам на экспорт Антон Малыхин.

Малыхин сообщил, что Ростсельмаш осуществлял поставки техники еще в советское время, а сейчас спрос на российское производство только увеличилось, и страны Африки тому пример. Так, Россия на регулярной основе поставляет свою технику в Египет, Алжир, Эфиопию, Зимбабве, ЮАР и другие страны континента.

"Есть ли потребность? Да, несомненно. Африканский регион обладает очень большим потенциалом. Уровень механизации сегодня в среднем по Африке низкий, и, конечно, тут возможностей для роста очень много", - заявил Малыхин.

Перспективы сотрудничества с Африкой российская сторона видит исключительно благоприятными. Но и на странах Африки Россия не намерена останавливаться.

"Мы ожидаем серьезный рост именно наших поставок в ближайшие 2-3 года. Я думаю, если мы на подобном мероприятии через пару-тройку лет встретимся, можно будет говорить, что как минимум двукратно мы увеличим объем поставок по сравнению с сегодняшним днем", - заключил Малыхин.